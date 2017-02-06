В Екатеринбурге судебные приставы изъяли 15 километров тканей

Екатеринбургская организация с ограниченной ответственностью, занимающаяся продажей тканей и фурнитуры, не выплатила порядка 25 млн рублей налогов, пеней, сборов, штрафов Инспекции Федеральной налоговой службы. В связи с этим на имущество текстильной организации был наложен арест, сообщили в отделе по работе со СМИ УФССП России по Свердловской области.

По причине нарушения налоговых выплат, надзорные ведомства уведомили организацию о необходимости погашения задолженности. В срок, предоставленный для погашения долга, руководство не исполнило требования.

Судебные приставы Чкаловского районного отдела выехали на склад для описи и ареста имущества должника. Под арест попали 700 рулонов (более 15 км) ткани и фурнитура: нитки, тесьма, бахрома, кружево, декоративные ленты, отметили в Свердловском УФССП.

Это имущество текстильной компании будет передано на реализацию в территориальное управление Росимущества, все вырученные средства пойдут на погашение задолженности.

Фото: УФССП России по Свердловской области