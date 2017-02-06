99-летних свердловчан отправят на диспансеризацию

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования опубликовал список годов рождения граждан, которые подлежат диспансеризации. В 2017 году обследование пройдут 730 тыс. свердловчан, среди которых 99-летние жители области.

На диспансеризацию из системы обязательного медицинского страхования будет направлено 1,3 млрд рублей. Каждый житель РФ имеет возможность пройти полную диспансеризацию один раз в три года. В этом году на диспансеризацию ждут граждан, рождённых в:

1996; 1993; 1990;

1987; 1984; 1981;

1978; 1975; 1972;

1969; 1966; 1963;

1960; 1957; 1954;

1951; 1948; 1945;

1942; 1939; 1936;

1933; 1930; 1927;

1924; 1921; 1918 годах.

- В этом году наших жителей, которые должны пройти диспансеризацию, ждут серьёзные изменения. Приглашать в больницу их будут страховые представители – сотрудники компании, выдавшей полис обязательного медицинского страхования. Списки граждан и сроки прохождения ими исследований будут согласованы с медицинской организацией, а после свердловчан будут приглашать через SMS-сообщения, звонки или письма, - поясняет директор ТФОМС Свердловской области Валерий Шелякин.

Добавим, при невозможности пройти обследования в рекомендуемые даты, гражданин вправе обратиться в свою страховую компанию и согласовать новое, удобное для него время. Телефон страховой компании указан на полисе ОМС и на сайте Территориального фонда обязательного медицинского страхования.