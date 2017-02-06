Соцсеть «Вконтакте» попала в топ-5 самых популярных сайтов в мире

Исследовательская компания SimilarWeb опубликовала рейтинг 50 самых популярных интернет-ресурсов, в первой пятёрке — российская соцсеть vk.com.

Первое место заняла соцсеть Facebook. На втором – поисковик Google, на третьем – видеохостинг Youtube. На четвертом месте - соцсеть "ВКонтакте", созданная Павлом Дуровым.

В топ рейтинга самых популярных сайтов попали и другие российские ресурсы. Так, на сегодняшний день на 11 месте - российский поисковик "Яндекс", российская соцсеть «Одноклассники» - 16-е место, и сайт Mail.ru - на 18 месте.

Также лидируют мировые сайты Yahoo.com, Instagram.com, Wikipedia.org, Twitter.com, почтовый сервис Live.com от Microsoft.

Отметим, SimilarWeb — исследовательская компания, занимающаяся аналитикой сайтов и мобильных приложений по всему миру.

Скриншот сайта www.similarweb.com