Екатеринбуржцам покажут фотовыставку «Архетип балета» в трёх актах

С 7 февраля в Екатеринбурге открывается выставочный фотопроект Полины Стадник, посвящённый искусству балета, который разместят в Музейно-выставочном центре Свердловского областного краеведческого музея (ул. Малышева, 46), сообщили в пресс-службе Екатеринбургского театра оперы и балета.

На открытии выставки, 7 февраля в 16.00, балерина Надежда Иванова исполнит для гостей балетный номер "Лебедь" Сен-Санса.

Выставка фотографии «Архетип балета» будет представлена в трёх актах, по аналогии с балетным спектаклем: I акт «Мультиэкспозиция» (многократное экспонирование цветной фотопленки), II акт «Цианотипия» (ранний бессеребряный фотографический способ ручной печати, техника "Берлинская лазурь"), III акт «Фотограмма» (способ получения фотоизображения путём экспонирования объектов на светочувствительной бумаге).

- Арт-фотографии каждого акта опираются на синий цвет – прообраз мистического мира, в котором живут девушки-лебеди, призрачные виллисы, туманные тени. Все акты отличаются техниками съёмки и печати, но объединены идеей обращения к понятию архетипа, попыткой его найти и охарактеризовать в классическом балете, - отметили в пресс-службе Екатеринбургского театра оперы и балета.

Новую выставку представляют Свердловский областной краеведческий музей и Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета при участии Alvitr Gallery.

Выставка будет работать ежедневно, с 11.00 до 20.00, с 8 февраля до 16 апреля.

Фото: пресс-служба Екатеринбургского театра оперы и балета.