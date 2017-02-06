Областная газета
Общество 6 февраля 2017, 17:51

Акцию помощи бездомным в Екатеринбурге поддержала Татьяна Мерзлякова

Молодые волонтёры в Екатеринбурге кормят бездомных и неимущих людей каждую пятницу у Северного автовокзала. Акция пользуется популярностью. Благое дело поддержала уполномоченный  по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Эту благотворительную программу по раздаче горячего питания екатеринбургские студенты начали год назад. Поначалу к месту сбора приходили по 5-7 человек, остальных волонтёры находили сами на вокзале. Прошло несколько месяцев, и зимой сюда приходит уже по 40 бомжей. Это место превращается в пункт постоянной помощи.

- Это нагрузка, которую мы решили взять на себя. Есть силы, но не хватает средств, - говорит организатор акции, студент Тимофей Жуков.

У Тимофея и его друзей есть серьёзные планы по расширению благотворительной акции, но их реализация возможна только при поддержке властей. К инициативе ребят подключилась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она еженедельно приезжает в пункт помощи, узнаёт, что требуется. В частности, омбудсмену удалось привлечь к акции помощи супермаркет, который предоставляет продукты питания бездомным людям.

Теперь, заручившись поддержкой, организаторы безвозмездной акции планируют установить модульное здание или вагончик, куда бездомные смогут приходить по несколько раз в день, погреться, поесть. Там же будет дежурить медработник.

Ребята предполагают, что если их инициатива заинтересует областные власти, такие пункты появятся и в других районах города, а также и по области. Татьяна Мерзлякова озвучит эту инициативу 14 февраля в рамках ежегодного доклада депутатам Законодательного собрания Свердловской области, чтобы помочь общественной организации в их благом начинании.

О содействии акции помощи ребята попросили и горожан. В начале февраля на своей страничке в facebook Тимофей попросил: «Я понимаю, что о добрых делах не принято говорить. Но мы немного зашли в тупик, и в день своего рождения я хотел бы ко всем обратиться с просьбой! Каждую пятницу мы кормим и оказываем разную помощь бездомным и старичкам на железнодорожном вокзале. За год у нас стало очень много подопечных, и тех средств, что у нас есть - не всегда хватает», - обратился он к горожанам Тимофей. Бездомным требуются:

лекарства:

  • анальгин,
  • уголь активированный,
  • цинковая мазь,
  • хлоргексидин,
  • стрептоцид,
  • бинты стерильные,
  • одноразовые перчатки,
  • парацетамол,
  • перекись водорода,
  • противопростудные препараты;

продукты:

  • крупы,
  • макароны,
  • лапша быстрого приготовления,
  • одноразовая посуда,

одежда:

  • взрослая тёплая одежда и обувь.

Акция проходит около Северного автовокзала (возле храма) каждую пятницу в 18:00.

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