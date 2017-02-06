Областная газета
Общество 6 февраля 2017, 16:50

Свердловчанина поймали полицейские при продаже шпионской аппаратуры

Жителя Нижнего Тагила поймали полицейские при попытке продать изделие, предназначенное для негласного получения информации, закамуфлированное под брелок автомобильной сигнализации, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 138.1 УК РФ ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации").

По версии следствия, днём 29 ноября 2016 года 34-летний житель Нижнего Тагила в кафе, расположенном на первом этаже здания железнодорожного вокзала станции, попытался продать шпионскую аппаратуру.

— Устройство является видеорегистратором с видеокамерой и микрофоном, встроенными в корпус в виде брелока автомобильной сигнализации, что соответствует категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения визуальной и акустической информации, — уточняют следователи.

В настоящее время по уголовному делу допрошены свидетели, назначена судебно-техническая экспертиза.

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