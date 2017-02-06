В Кольцово задержали китайца с живыми крабами

Таможенники в Кольцово задержали гражданина КНР, прибывшего из Пекина, который попытался провести в багаже морские деликатесы. В картонной коробке уместились несколько видов сушёной рыбы и пара живых крабов, общий вес деликатесов составил 6,7 кг, рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

- Морским обитателям путешествие далось тяжело, к моменту прилёта в Екатеринбург пара крабов почти не двигалась. Перевозили их со связанными клешнями, вероятно, чтобы не повредить коробку. При проверке специалистами Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области выяснилось, что гражданин Китая не оформил разрешительных документов и не имел соответствующих ветеринарных сертификатов, - уточнили в Уральском таможенном управлении.

Уполномоченный сотрудник таможни выписал протокол об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП России ("Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров в Российскую Федерацию"), и теперь гражданину КНР грозит штраф. Партия морепродуктов была передана специалистам Россельхознадзора и в соответствии с установленным порядком будет уничтожена.

Фото: Уральское таможенное управление