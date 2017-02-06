Часть жилого дома обвалилась в Ирбите

В Ирбите 6 февраля обвалилась часть жилого дома. Об этом «ОГ» сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошёл в 13:30 по адресу: улица Орджоникидзе, 47. Там, в одноэтажном кирпичном здании, на площади примерно 20 квадратных метров обрушилось потолочное перекрытие и часть наружной стены. По последним данным, обошлось без погибших и пострадавших.

По одной из версий, причинами ЧП в доме, где находятся три нежилые и две жилые квартиры, могли стать ветхое состояние здания и скопившиеся большие массы снега. В постройке проживали две семьи из четырёх человек. Сейчас территория оцеплена.