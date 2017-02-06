Областная газета
Общество 6 февраля 2017, 20:38

Суд не стал арестовывать сельчан, чьи собаки загрызли девочку в Таборинском районе

Тавдинский районный суд не стал арестовывать мужчин, чьи собаки загрызли семилетнюю девочку в селе Пальмино Таборинского района. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Районный суд отклонил ходатайство следствия об аресте Александра Фомина и Эдуарда Канифина. Теперь меру пресечения им должен будет избрать следователь.

Напомним, 5 февраля на детской площадке в селе Пальмино Таборинского района местные школьники обнаружили тело семилетней девочки, ставшей жертвой двух собак. По факту возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Двух сельчан, являвшихся хозяевами животных, задержали. Самих собак умертвили.

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