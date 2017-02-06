Областная газета
Общество 6 февраля 2017, 21:04

В ДТП на Пермском тракте пострадали десять человек

На Пермском тракте столкнулись автомобиль Opel, рейсовый автобус, а также грузовики Volvo и  Renault. Об этом "Областной газете" сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Авария случилась 6 февраля примерно в 16.30 на 317-м километре трассы "Пермь – Екатеринбург". Opel, которым управляла женщина, начал обгонять одну из фур и выехал на встречную полосу, где задел рейсовый автобус, обслуживающий маршрут № 151 "Ревда-Екатеринбург".

По данным регионального УГИБДД, после этого автобус столкнулся с фурой Volvo, а легковушка – с Renault. В результате пострадали десять человек – автоледи из Opel, шофер и восемь пассажиров автобуса.

ФОТО: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Быстрая реклама

Революция дала социальные гарантии. Сегодня их нет, и общество проигрывает

Революция дала социальные гарантии. Сегодня их нет, и общество проигрывает
Максим Марамыгин: «Важные обретения в результате русской революции получили многие страны мира, а не только Россия».

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (6 февраля)

Фигуры Высоцкого и Влади отлиты в натуральную величину из бронзы. Фото: Станислав Савин
Этот день в истории Свердловской области - 6 февраля