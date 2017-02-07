Областная газета
Общество 7 февраля 2017, 07:03

Кроссовер горел минувшей ночью в Екатеринбурге

Сюжет

Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.



В ночь с понедельника на вторник в Екатеринбурге загорелся кроссовер Nissan Murano на улице Новгородцевой. На площади трёх квадратных метров повреждён кузов транспортного средства, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. 

- Сообщение о возгорании автомобиля Nissan Murano по улице Новгородцевой поступило в диспетчерскую сегодня, 7 февраля, в 4:29. В тушении пожара участвовали восемь огнеборцев на двух спецмашинах. В 4:42 открытое горение было ликвидировано, в 5:01 пожар полностью потушен, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. 

Отметим, Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Быстрая реклама

Революция дала социальные гарантии. Сегодня их нет, и общество проигрывает

Революция дала социальные гарантии. Сегодня их нет, и общество проигрывает
Максим Марамыгин: «Важные обретения в результате русской революции получили многие страны мира, а не только Россия».

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (7 февраля)

Ирбитская ярмарка — самая «долгоживущая» ярмарка России: она проводится более 300 лет. Неизвестный фотограф
Этот день в истории Свердловской области - 7 февраля