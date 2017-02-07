МЧС предупредило об аномальных холодах в Свердловской области

Спасатели предупредили жителей Среднего Урала об аномально холодной погоде с 7 по 11 февраля. В готовности находятся 44 мобильных пункта обогрева, которые в случае ЧС будут развернуты на автодорогах в кратчайшие сроки, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

- В мобильных пунктах в случае необходимости будет оказываться помощь автомобилистам (размещение на ночлег, предоставление интернета и телефонной связи, горячий чай). Главам муниципальных образований Свердловской области направлено штормовое предупреждение с целью приведения в готовность аварийных бригад на случай возможных ЧС. Круглосуточный мониторинг за ситуацией в МО осуществляет региональный Центр управления в кризисных ситуациях, - отметили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России по Свердловской области.

В период низких температур спасатели рекомендуют исключить работы и прогулки на открытом воздухе, ограничить выезд личного автотранспорта. Если поездку невозможно отменить необходимо взять тёплые вещи, заряженный сотовый телефон, минимальный запас продуктов, термос с горячим чаем. Кроме того, нужно внимательно относиться к эксплуатации печей и обогревателей, максимально беречь тепло в домах.

Напомним, в период с 7 по 11 февраля местами в Свердловской области ожидается аномально холодная погода на 7-9° ниже нормы. Минимальная температура воздуха ночью составит -23, -30°, в низинах -35-40°.

Для автомобилистов в случае аварийных ситуаций на автотрассах работает «горячая линия»: (343) 371-45-50.

При возникновении происшествий необходимо сообщить о них по телефону 112 или 101.