Областная газета
Культура 7 февраля 2017, 07:53

В Екатеринбурге открывается выставка создателя образов для сказов Павла Бажова

Сегодня, 7 февраля, в 17:00 в екатеринбургском духовно-просветительском центре «Царский» (ул. Царская, 8) открывается выставка графики Геннадия Мосина "Живинка в деле". В нынешнем году исполняется 35 лет со дня смерти создателя образов для сказов Павла Бажова, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии. 

Работы уральского художника представит сын мастера Алексей Мосин.

- Особое место в творчестве Геннадия Мосина заняли образы сказов Павла Бажова: «Сказ об Урале», иллюстрации к «Серебряному копытцу», «Малахитовой шкатулке». Его руке принадлежат мраморные портреты композитора Георгия Свиридова, певца Александра Ведерникова. На выставке будут представлены графические образы этих выдающихся музыкантов, книжные иллюстрации к сказам Павла Бажова и легендам северных народов, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии. 

Добавим, Геннадий Мосин - заслуженный художник РСФСР, живописец и график. В честь него названы ежегодная российская премия в области изобразительного искусства и детская художественная школа №2 в Екатеринбурге. 

Фото: Геннадий Мосин, "Про великого Полоза", Екатеринбургская епархия

Фото: Геннадий Мосин, "Малахитовая шкатулка", Екатеринбургская епархия

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