Областная газета
Экономика 7 февраля 2017, 08:51

AliExpress оставил россиян без эконом-доставки

Один из самых популярных у россиян интеренет-ритейлеров - AliExpress - начиная со вторника, 7 февраля, изменил условия доставки товаров на территорию России, Украины и Белоруссии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, теперь россияне смогут пользоваться услугой эконом-доставки только если стоимость покупки составит менее двух долларов США. 

Для граждан Украины и Белоруссии эта услуга будет недоступна вне зависимости от стоимости товара.

Всем заказам теперь будут присваиваться трекинговые номера. В компании отмечают, что введение данных мер направлено на улучшение качества логистического обслуживания. 

Отметим, интернет-площадка AliExpress принадлежит китайской компании Alibaba Group и сотрудничает с Россией с 2012 года, продавая товары в розницу и мелким оптом.

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