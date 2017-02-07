AliExpress оставил россиян без эконом-доставки

Один из самых популярных у россиян интеренет-ритейлеров - AliExpress - начиная со вторника, 7 февраля, изменил условия доставки товаров на территорию России, Украины и Белоруссии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, теперь россияне смогут пользоваться услугой эконом-доставки только если стоимость покупки составит менее двух долларов США.

Для граждан Украины и Белоруссии эта услуга будет недоступна вне зависимости от стоимости товара.

Всем заказам теперь будут присваиваться трекинговые номера. В компании отмечают, что введение данных мер направлено на улучшение качества логистического обслуживания.

Отметим, интернет-площадка AliExpress принадлежит китайской компании Alibaba Group и сотрудничает с Россией с 2012 года, продавая товары в розницу и мелким оптом.