Областная газета
Общество 7 февраля 2017, 09:36

Свердловчанка, прописавшая 263 иностранца на 15 квадратных метрах, отправится под суд

Екатеринбурженка, зарегистрировавшая у себя в комнате 263 иностранца, рискует отправиться на 3 года в колонию. Именно такая максимальная санкция предусмотрена статьёй 322.3 УК РФ за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, сами зарегистрированные на указанной жилплощади никогда не проживали.

- По версии органа дознания, жительница Екатеринбурга Марина Мирсаитова в период с сентября по декабрь 2016 года осуществила фиктивную постановку на учет 263 иностранных граждан по месту своего жительства в комнате, имеющей жилую площадь 15 квадратных метров, - рассказала официальный представитель Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова. - Иностранцы заплатили Мирсаитовой за фиктивную постановку на учет 500 рублей каждый.

Сама обвиняемая вину в совершенных преступлениях признала в полном объеме, дело передано в мировой суд Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

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