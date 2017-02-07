Пособника покушения на экс-главу УМВД Екатеринбурга Тимониченко будут судить за хранение наркотиков

Игорь Казаков, который подвозил до места совершения преступления киллера Олега Дудко, стрелявшего в бывшего начальника УМВД по Екатеринбургу Бориса Тимониченко, обвиняется сразу по нескольким статьям УК РФ, в числе которых не только пособничество в покушении на убийство, пособничество в уничтожении чужого имущества, но и незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, дело Игоря Казакова рассматривается отдельным производством от его соучастника Олега Дудко в связи с заключением досудебного соглашения со следствием.

В ходе расследования было установлено, что 52-летний Казаков обеспечивал передвижения Олега Дудко на автомобиле, когда тот осуществлял подготовку и совершение преступлений. Так, в апреле 2015 года на улице 8 Марта в Екатеринбурге Дудко сжёг автомобиль Toyota Land Cruiser 200, принадлежавший супругу директора коммерческого предприятия, а в феврале 2016 года произвёл покушение на убийство руководителя службы безопасности коммерческого предприятия Бориса Тимониченко, до увольнения со службы из полиции занимавшего пост начальника УМВД по Екатеринбургу. Киллер подкараулил Тимониченко в подъезде дома, где тот проживал, и произвёл выстрел в голову. Дело Дудко сейчас находится на этапе предварительного следствия, уточнили представители СКР.

В обоих случаях Игорю Казакову отводилась роль водителя для киллера: он доставлял Дудко к месту совершения преступления, наблюдал за ситуацией и обеспечивал возможность скрыться после совершения преступления.

Несмотря на то, что покушение на убийство Тимониченко произошло 19 февраля 2016 года, уже 22 февраля правоохранители провели обыск по месту жительства Казакова: там, ко всему прочему, были обнаружены и синтетические наркотики.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Чкаловский суд Екатеринбурга.