Областная газета
Спорт 7 февраля 2017, 10:50

Три каменца завоевали пять медалей на этапах чемпионата мира по мотогонкам на льду

Три мотогонщика по льду из Каменска-Уральского завоевали два золота, два серебра и одну бронзу по итогам первых этапов 52-го личного чемпионата мира. Турнир проходил в Тольятти в выходные, 4 и 5 февраля, сообщает пресс-служба Федерации мотоциклетного спорта России

В итоговом протоколе лидирует Дмитрий Колтаков (Каменск-Уральский).

- По итогам первого этапа Дмитрий Колтаков оставил позади действующего чемпиона мира 2016 года - Дмитрия Хомицевича (Каменск-Уральский). На следующий день Дмитрий Хомицевич выиграл второй этап финальной серии личного чемпионата мира-2017. Дмитрий Колтаков в финале был вторым, а бронза досталась дебютанту соревнований - Динару Валееву (Каменск-Уральский), - рассказали в пресс-службе Федерации мотоциклетного спорта России. 

Добавим, 3-4 этапы финала №2 личного чемпионата мира пройдут в Шадринске 11-12 февраля.  

Фото: Сантьяго Бернабеу, FC SPEEDWAY RUSSIA

Видео: со шлема Дмитрия Хомицевича

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