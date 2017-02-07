Свердловские муниципалитеты закончили год с профицитом в 2,5 миллиарда рублей

В 40 муниципальных образованиях Свердловской области бюджеты в 2016 году исполнены с профицитом на общую сумму порядка 2,5 миллиарда рублей. Такие итоги подвели в минфине региона, сообщает областной департамент информполитики.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев поставил перед кабмином и главами муниципалитетов задачу по снижению бюджетного дефицита и повышению качества управления финансами.

«За счёт мероприятий по оптимизации расходов и финансовому контролю дефицит областного бюджета в 2016 году снижен на 10,4 миллиарда по сравнению с 2015 годом, долговая нагрузка Свердловской области снижена на 1,4 процентных пункта. Кроме того, мы фиксируем повышение качества управления финансами в наших территориях», – отметила заместитель губернатора Свердловской области – министр финансов Галина Кулаченко.

По данным областного финансового ведомства, среди муниципалитетов, завершивших 2016 год с профицитом, – Заречный, Екатеринбург, Верхняя Пышма, Берёзовский и другие территории Свердловской области.