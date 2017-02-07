Двадцать молодых учёных удостоены премии губернатора. Публикуем список лауреатов

Двадцать уральских учёных получат по 200 тыс. рублей от губернатора. Премия присуждена на конкурсной основе за опубликованные в 2016 году научные работы фундаментального характера и работы, имеющие научно-прикладные результаты. Соответствующий указ губернатора в ближайшее время будет опубликован в "Областной газете".
Церемония награждения 20 победителей состоится 9 февраля в Демидовском зале Центра классического образования УрФУ (ул. Тургенева, 4).
Премии губернатора Свердловской области для молодых учёных были учреждены в 2004 году. Всего за 13 лет поддержку получили 213 молодых учёных.
Список лауреатов премии губернатора:
- «За лучшую работу в области математики» – Циовкиной Людмиле Юрьевне;
- «За лучшую работу в области механики, машиноведения и машиностроения» – Соболевой Наталье Николаевне;
- «За лучшую работу в области информатики, телекоммуникаций и систем управления» – Правдину Сергею Фёдоровичу;
- «За лучшую работу в области электрофизики и энергетики» – Осинкину Денису Алексеевичу;
- «За лучшую работу в области теоретической физики» – Скорнякову Сергею Львовичу;
- «За лучшую работу в области экспериментальной физики» – Зеленовскому Павлу Сергеевичу;
- «За лучшую работу в области технических наук» – Плотникову Леониду Валерьевичу;
- «За лучшую работу в области инженерных наук» – Звонареву Сергею Владимировичу;
- «За лучшую работу в области химии твёрдого тела и электрохимии» – Ананьеву Максиму Васильевичу;
- «За лучшую работу в области неорганической и органической химии» – Кузнецову Василию Алексеевичу;
- «За лучшую работу в области металлургии и металловедения» – Попову Николаю Артемьевичу;
- «За лучшую работу в области общей биологии» – Кропачевой Юлии Эвальдовне;
- «За лучшую работу в области охраны природы и воспроизводства биологических ресурсов» – Шаталиной Ольге Сергеевне;
- «За лучшую работу в области наук о Земле» – Арефьеву Степану Александровичу;
- «За лучшую работу в области охраны окружающей среды и рационального природопользования» – Селезневу Андриану Анатольевичу;
- «За лучшую работу в области физиологии» – Кривопалову Сергею Александровичу;
- «За лучшую работу в области медицины» – Пономареву Александру Игоревичу;
- «За лучшую работу в области педагогических и психологических наук» – Сыманюк Нине Васильевне;
- «За лучшую работу в области гуманитарных наук» – Бугрову Константину Дмитриевичу;
- «За лучшую работу в области экономики» – Баженову Олегу Викторовичу.