Международную космическую станцию можно увидеть в небе над Екатеринбургом

В течение рабочей недели уральцы могут рассмотреть в телескоп Международную космическую станцию (МКС), пролетающую с юго-запада на юго-восток. Сегодня и завтра, 7 и 8 февраля, она окажется рядом с Марсом и Венерой, сообщил "ОГ" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

- МКС, немного уступающая по яркости Венере, появится сегодня, 7 февраля, на юго-западе, затем войдёт в тень Земли в поясе Ориона. Уральцы смогут наблюдать за МКС с 19:39 до 19:42. Завтра, 8 февраля, МКС также пролетит рядом Марсом и Венерой. В небольшой телескоп можно увидеть солнечные батареи станции, - рассказал Владилен Санакоев.

Фото: таблица видимости МКС из Екатеринбурга, www.heavens-above.com

Фото: схема полёта МКС 7 февраля

Видео: Владилен Санакоев снял с помощью зеркальной камеры и телескопа с фокусным расстоянием 800 мм.