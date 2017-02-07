Глава Тавдинского городского округа удостоен знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

Сюжет «Городская управа»

Откровенно говорим с местными градоначальниками об их планах, мечтах и проблемах.

Глава Тавдинского городского округа Виктор Лачимов удостоен знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Соответствующий указ будет опубликован в «Областной газете».

Глава городского округа удостоен награды «За особые заслуги в сфере социально-экономического развития Свердловской области».

Фото: Александр Исаков

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