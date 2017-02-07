Областная газета
Спорт 7 февраля 2017, 12:34

Свердловские юниоры по синхронному фигурному катанию победили на Кубке Франции

Свердловская команда юниоров по синхронному фигурному катанию «Юность» вернулась с победой из Франции. Кубок проходил со 2 по 4 февраля в Руане, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. 

За победу в категории «юниоры» боролось 10 команд из Японии, Швеции, Франции, Финляндии, Швейцарии, США. 

 Захватив лидерство после короткой программы, спортсменки из Екатеринбурга закрепили успех в произвольной. В итоге – победа с отрывом в 8 баллов от финской команды "Финтастик", занявшей второе место, и от американской - "Скайлайнерс" (с отрывом в 12 баллов), расположившейся на третьей строчке, рассказали в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

Фото: СК "Юность"

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