Областная газета
Спорт 7 февраля 2017, 12:47

В Екатеринбурге к «Лыжне России-2017» подготовили 17 стартов

В Екатеринбурге 11 февраля стартует Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017».Забеги на лыжах пройдут во всех районах Екатеринбурга, включая отдалённые территории. Для участников гонки подготовлены 16 лыжных трасс, а главным стартом в Свердловской области станет площадка «Екатеринбург-ЭКСПО», об этом сообщили в управлении по развитию физической культуры, спорта и туризма администрации Екатеринбурга.

Начнутся соревнования в полдень на всех площадках. Добраться до лыжных трасс можно как на личном, так и на общественном транспорте. В день стартов проезд для участников забегов в муниципальном транспорте будет бесплатным.

Площадки XXXVВсероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017» следующие:

Район

Место сбора участников

Адрес

Центральная площадка Екатеринбурга и Свердловской области

МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

Бульвар Экспо, 2

Верх-Исетский

ДЮСШ Верх-Исетского района

ул. Фролова, 54а

Лыжная база Уральского государственного медицинского университета

Московский тракт, 8-й километр, 6

Железнодорожный

Лыжная база «Локомотив»

ул. Решетская, 63

Стадион «УрГУПС»

ул. Колмогорова, 70

Спортивный стадион

посёлок Северка, ул. Строителей, 41

Кировский

Лыжная база «Кировская»

ул. Отдыха, 111

Ленинский

ДЮСШ №2, «Межшкольный стадион»

бульвар Денисова-Уральского, 3а

Велодорожка в микрорайоне Академический

пересечение ул. Вильгельма де Геннина и Краснолесья

Октябрьский

Лыжная база ЦПКиО им. В.В. Маяковского

ул. Мичурина, 230

Парк лесоводов России

Сибирский тракт, 36

Школа №97

ул. Механизаторов, 1

Школа №60

ул. Реактивная, 31

Орджоникидзевский

Лыжная база СК «Калининец»

ул. Краснофлотцев, 48

Лыжная база «СК «Уралмаш»

ул. Бакинских Комиссаров, 13

Чкаловский

Лыжная база «ЕТТУ»

ул. Прониной, 35

Школа №137

посёлок Шабровский, ул. Ленина, 45

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