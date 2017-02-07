Уральские гомеопаты отреагировали на заявление российских учёных: РАН - это не наука

В гомеопатическом сообществе Екатеринбурга посчитали выводы комиссии Российской академии наук (РАН) по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований безосновательными. Гомеопаты считают, что вынесенное решение о признании гомеопатии лженаукой - вряд ли имеет под собой какие-то основания, так как РАН - это "не наука".

- Не наука, а РАН, - написал представитель екатеринбургской Центральной гомеопатической аптеки в социальных сетях, комментируя замечание о решении РАН. - В России и генетика и кибернетика были под запретом, давайте жить как цивилизованный мир.

В пример представитель гомеопатического сообщества привёл Швейцарию, "где гомеопатия включена в "страховую медицину", Англию, "где существует гомеопатический госпиталь под патронажем Королевы" или Германию, "где гомеопатия продается абсолютно в каждой аптеке".

Отметим, в минувший понедельник, 6 февраля, стало известно о решении комиссии РАН по борьбе с лженаукой. Принципы гомеопатии и основанные на них средства и методы диагностики и лечения противоречат принципам доказательной (научно обоснованной) медицины, которые базируются на достижениях естественных и медицинских наук, говорится в меморандуме Комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме РАН. Учёные потребовали от Минздрава РФ в числе прочего "пересмотреть в свете актуальных научных данных принятые более 20 лет назад без достаточных оснований решения о внедрении гомеопатии в систему российского здравоохранения", "вывести гомеопатические препараты из медицинского употребления в государственных и муниципальных лечебных учреждениях", а также "не включать гомеопатию в новые и обновляемые стандарты оказания медицинской помощи".

Сами медики, между тем, к заявлению РАН, отнеслись сдержанно: гомеопатия официально признана Минздравом РФ и Всемирной организацией здравоохранения, пояснила журналистам заместитель министра Татьяна Яковлева.