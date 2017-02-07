В рамках матча "Автомобилист" - "Йокерит" прошла благотворительная акция "Колесо добра". Хоккейные болельщики пожертвовали 252 упаковки подгузников для детей-отказников, сообщает пресс-служба ХК "Автомобилист".

- Акцию "Колесо добра" придумала и провела Мисс Автомобилист Марина Волкова. Все собранные упаковки подгузников будут переданы в Детскую городскую больницу №11. Среди дарителей разыгрывался именной свитер и клюшка с автографами команды, - рассказали в пресс-службе ХК "Автомобилист".

Фото: ХК "Автомобилист"