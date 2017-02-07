Областная газета
Общество 7 февраля 2017, 13:17

Хоккейные болельщики пожертвовали 252 упаковки подгузников для детей-отказников

В рамках матча "Автомобилист" - "Йокерит" прошла благотворительная акция "Колесо добра". Хоккейные болельщики пожертвовали 252 упаковки подгузников для детей-отказников, сообщает пресс-служба ХК "Автомобилист"

- Акцию "Колесо добра" придумала и провела Мисс Автомобилист Марина Волкова. Все собранные упаковки подгузников будут переданы в Детскую городскую больницу №11. Среди дарителей разыгрывался именной свитер и клюшка с автографами команды, - рассказали в пресс-службе ХК "Автомобилист". 

Фото: ХК "Автомобилист" 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Быстрая реклама

Революция дала социальные гарантии. Сегодня их нет, и общество проигрывает

Революция дала социальные гарантии. Сегодня их нет, и общество проигрывает
Максим Марамыгин: «Важные обретения в результате русской революции получили многие страны мира, а не только Россия».

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (7 февраля)

Ирбитская ярмарка — самая «долгоживущая» ярмарка России: она проводится более 300 лет. Неизвестный фотограф
Этот день в истории Свердловской области - 7 февраля