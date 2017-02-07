Екатеринбург вошёл в топ-10 городов РФ по устойчивому развитию

В аналитическом центре при правительстве РФ обнародовали рейтинг устойчивого развития городов страны. Оценивались 179 российских городов с населением свыше 100 тысяч человек, их сравнивали по 31 показателю экономического развития, социальной инфраструктуры, демографии и состоянию окружающей среды. Екатеринбург занял седьмую строчку рейтинга, ещё четыре уральских города записали в 30 отстающих.

Рейтинг составило агентство SGM на основе открытых данных муниципальной статистики 2015 года. Как пояснили в агентстве, цель рейтинга — выделение лидеров и аутсайдеров устойчивого развития среди российских городов для определения потенциала их роста и повышения конкурентоспособности. Кроме Екатеринбурга, в топ-10 списка вошли такие города-миллионники, как Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Сургут, Краснодар, Пермь, Казань, Нижневартовск и Нефтеюганск.

Три свердловских моногорода значатся в числе аутсайдеров рейтинга. Каменск-Уральский занял 148-ю позицию, Нижний Тагил — 167-ю, Первоуральск — 171-ю, Серов разместился на 176-м месте. Исследователи объяснили это положение устойчивым миграционным оттоком населения, низким объёмом инвестиций и экономическими трудностями градообразующих предприятий в перечисленных городах.