Областная газета
Общество 7 февраля 2017, 14:55

"The Guardian" написала о задумке Антона Бакова создать "альтернативную Россию" в Тихом океане

Ежедневная английская газета "The Guardian" опубликовала статью о задумке свердловского бизнесмена Антона Бакова воссоздать империю Романовых на трёх островах в южной части Тихого океана. 

Как сообщает английское издание, Антон Баков намерен арендовать в Тихом океане три необитаемых острова: Молден, Старбак и Миллениум, - для воссоздания империи Романовых. Правительство тихоокеанской Республики Кирибати уже ознакомилось с инвестиционным планом бизнесмена, к концу февраля будет озвучено решение. 

- Острова привлекают нас прекрасным климатом, просторной территорией и немногочисленным населением, которое получит выгоду от нашей финансовой помощи. Мы планируем построить воздушные и морские порты, солнечные электростанции, пресноводные заводы, больницы, школы для обитателей островов. Предполагается, что количество постоянно проживающих на них русских составит 1-2%, но финансовые инвестиции будут значительными, - цитирует "The Guardian" слова Антона Бакова. 

Фото: "The Guardian"

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