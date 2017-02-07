Областная газета
Спорт 7 февраля 2017, 14:37

В Свердловской области «Лыжню России» перенесли на 18 февраля из-за аномальных морозов

Свердловские власти приняли решение перенести «Лыжню России» на неделю позднее, на 18 февраля,  из-за неблагоприятного прогноза погоды, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Мы посмотрели уточнённый прогноз погоды на ближайшие субботу. Действительно, есть риск, особенно на севере области, что в момент начала «Лыжни России» температура воздуха будет достаточно низкой. Чтобы это не отразилось на безопасности участников и на массовости мероприятия, было принято решение перенести «Лыжню России» на неделю вперёд (вместо 11 февраля забег состоится 18 февраля). Прогноз погоды на эти сроки, пока ещё предварительный, благоприятный. Я надеюсь, забег пройдёт хорошо, массово и интересно», – сказал вице-губернатор Павел Креков.

В том числе изменится и день забега на центральном лыжном старте Свердловской области на площадке МВЦ «Екатеринбург – ЭКСПО». 

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