Областная газета
Общество 7 февраля 2017, 15:35

В Екатеринбурге порядка 220 пар поженятся в "зеркальную" дату - 17.02.2017

В Екатеринбурге в "зеркальную" дату - 17.02.2017 появятся порядка 220 новых семей. Рекордсменом по бракосочетаниям стал Орджоникидзевский загс, где в этот день поженятся 58 пар. 

"Зеркальная" дата выпадает в этом году на пятницу.

В Ленинском районе приняли 55 заявлений на вступление в брак 17 февраля, в Верх-Исетском - 50, в Железнодорожном - 24, в Чкаловском - 18. В Октябрьском районе в этот день появятся около 10 новых семей, в Кировском - около 6.

Отметим, что февраль, как правило, не пользуется популярностью среди брачующихся. Традиционно пик свадеб приходится на лето-осень.

Фото: Александр Исаков

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