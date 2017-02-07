В Екатеринбурге порядка 220 пар поженятся в "зеркальную" дату - 17.02.2017

В Екатеринбурге в "зеркальную" дату - 17.02.2017 появятся порядка 220 новых семей. Рекордсменом по бракосочетаниям стал Орджоникидзевский загс, где в этот день поженятся 58 пар.

"Зеркальная" дата выпадает в этом году на пятницу.

В Ленинском районе приняли 55 заявлений на вступление в брак 17 февраля, в Верх-Исетском - 50, в Железнодорожном - 24, в Чкаловском - 18. В Октябрьском районе в этот день появятся около 10 новых семей, в Кировском - около 6.

Отметим, что февраль, как правило, не пользуется популярностью среди брачующихся. Традиционно пик свадеб приходится на лето-осень.

Фото: Александр Исаков