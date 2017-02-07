Вице-мэр Екатеринбурга Евгений Липович уходит из мэрии

Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович завершает трудовую деятельность в горадминистрации, сообщили "ОГ" в мэрии.

Евгений Ефимович проработал в горадминистрации почти 10 лет.

- Положительных результатов очень много, и я благодарю Евгения Ефимовича за многолетнюю успешную работу, - сказал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. - Безусловно, он является высочайшим профессионалом своего дела. Для нас он останется членом команды, который внёс масштабный вклад в развитие нашего города и вписал свое имя в историю Екатеринбурга.

За годы его работы усовершенствована городская транспортная сеть, в положительную сторону изменился и облик столицы Урала.

Евгений Ефимович сумел собрать сплоченную команду профессионалов. В мэрии отметили, что все его профессиональные наработки будут использованы городскими властями на пользу жителям уральской столицы.

Фото: Алекснадр Зайцев.