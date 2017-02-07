Опубликован список перезакреплённых детсадов за улицами Екатеринбурга

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление, в соответствии с которым детские сады города перераспределены по местам проживания граждан. Как указывается, в постановлении №119 от 18.01.2017 года, опубликованном на сайте мэрии, изменения внесены "в целях обеспечения территориальной доступности муниципальных дошкольных образовательных организаций".
"Областная газета" приводит список адресов и перезакреплённых за ними детских садов.
|Улица
|Дом
|Детское дошкольное образовательное учреждение
|Авиационная (нечётная сторона)
|№ 3 – 15, 19 – 25/2
|71
|№ 17, 27 (№ 57 по улице Айвазовского)
|54
|№ 29 – 57
|33
|№ 59 – 65/4
|493
|№ 69
|497
|№ 73, 75
|509
|№ 81, 83
|48
|Академика Вонсовского
|Все дома, кроме дома № 75
|126
|№ 75
|39
|Академика Постовского
|Все дома, кроме дома № 6
|26
|№ 6
|342
|Академика Сахарова(чётная сторона)
|Все дома
|119
|Баумана (чётная сторона)
|С начала улицы до дома № 10
|178
|От дома № 14 (№ 22 по улице Бабушкина) до дома № 18 (№ 21 по улице Стачек)
|136
|От дома № 20 (№ 22 по улице Стачек) до дома № 26 (№ 25 по улице Старых большевиков)
|296
|№ 30, 32
|161
|№ 42 – 48
|225
|От дома № 56 до конца улицы
|403
|Баумана (нечётная сторона)
|С начала улицы до дома № 9
|178
|№ 13 – 19 (№ 23 по улице Стачек)
|136
|От дома № 21 (№ 28 по улице Стачек) до дома № 35
|161
|№ 37 – 45
|125
|От дома № 47 до конца улицы
|403
|Белинского (чётная сторона)
|№ 8/10 – 52, кроме домов № 12, 12/13, 44
|363
|№ 12, 12/13, 44, 54, 56
|42
|№ 78, 84
|261
|№ 86
|564
|№ 112 – 120
|419
|№ 122 – 130
|40
|№ 132 – 156
|365
|№ 180 – 226/5
|48
|Белинского (нечётная сторона)
|№ 7 (№ 76 по улице Малышева) – 33
|363
|№ 35, 71
|42
|№ 41 – 69
|166
|№ 85
|364
|№ 111 – 117
|465
|№ 119 – 141
|365
|№ 143 – 167
|544
|От дома № 169в до конца улицы
|488
|Белякова
|Все дома
|46
|Венгерских коммунаров
|От начала улицы до дома № 136а
|532
|От дома № 138 до конца улицы
|189
|Великорусов
|Все дома
|192
|Визитная
|Все дома
|192
|Войкова (чётная сторона)
|№ 2
|296
|№ 68 (№ 56 по улице Шефской) – 74
|168
|№ 76 – 92
|576
|От дома № 114 до конца улицы
|554
|Войкова (нечётная сторона)
|№ 17
|296
|№ 25, 27
|477
|От дома № 91 до конца улицы
|554
|Даниловская (чётная сторона)
|С начала улицы до дома № 34 (№ 94 по улице Кобозева)
|554
|От дома № 36 до конца улицы
|168
|Даниловская (нечётная сторона)
|С начала улицы до дома № 35а (№ 90а по улице Кобозева)
|554
|От дома № 37 (№ 119а по улице Кобозева) до конца улицы
|252
|Даурская
|Все дома
|554
|Деповский
|Все дома
|46
|Донская (нечётная сторона)
|С начала улицы до дома № 11
|225
|№ 27 – 31
|125
|№ 43 – 53
|440
|От дома № 59 до конца улицы
|159
|Зеленая поляна
|Все дома
|271
|Избирателей (чётная сторона)
|С начала улицы до дома № 32
|460
|№ 34 – 40
|536
|№ 42 – 46 (№ 56 по улице Индустрии)
|406
|№ 50 – 60 (№ 86 по улице 40-летия Октября)
|165
|От дома № 66 до конца улицы
|435
|Извилистый
|Все дома
|271
|Изыскателей
|Все дома
|271
|Ильича (нечётная сторона)
|С начала улицы до дома № 17 (№ 3 по улице Кировградской)
|432
|№ 27 – 45, кроме дома № 43
|514
|№ 43
|Арт-Этюд
|№ 59 – 63
|382
|№ 65 – 69 (№ 5 по улице Восстания)
|406
|От дома № 71 до конца улицы
|447
|Карла Маркса (чётная сторона)
|№ 2 – 16
|12
|№ 20а – 36
|42
|№ 40 (№ 181 по улице Луначарского), 50, 52, 60, 64, 66
|166
|Карла Маркса (нечётная сторона)
|№ 5 – 13
|12
|№ 25, 25а, 25б, 35, 41, 61, 71
|42
|№ 43
|166
|Кобозева (чётная сторона)
|С начала улицы до дома № 14
|296
|№ 40 – 48 (№ 53 по улице Донской)
|159
|От дома № 80а до конца улицы
|554
|Кобозева (нечётная сторона)
|С начала улицы до дома № 31
|247
|№ 67 (№ 54 по улице Шефской) – 85
|159
|От дома № 109 до конца улицы
|554
|Колмогорова (нечётная сторона)
|№ 67
|25
|№ 73/4
|393
|Все дома, кроме домов № 67, 73/4
|174
|Колчеданская
|Все дома
|192
|Космонавтов (чётная сторона)
|С начала улицы до дома № 42
|396
|№ 46 – 52д
|178
|№ 54 – 60
|296
|№ 62 – 70
|551
|№ 72 – 76
|461
|№ 78 – 80/2, кроме дома № 80
|475
|№ 80/3, 80/4
|140
|№ 80/5, 80/6
|339
|№ 80, 82, 90
|420
|№ 92 – 96
|317
|От дома № 114 до конца улицы
|529
|Космонавтов (нечётная сторона)
|№ 25 (№ 2 по улице Победы) – 35
|460
|№ 43 – 53
|420
|От дома № 55 (№ 125 по улице Индустрии) до дома № 73, 73а, 73/1, 73/2
|339
|От дома № 77 до конца улицы
|529
|Красноармейская
|Все дома, кроме домов № 2, 4а, 21а, 30, 37, 41, 43, 62, 66, 68, 74, 78, 80
|166
|№ 2 (№ 46 по проспекту Ленина), 4а
|441
|№ 21а, 30, 37, 41, 43, 62, 66, 68, 74, 78
|42
|№ 80
|364
|Краснолесья
|№ 12 – 89, кроме дома № 72
|32
|№ 72
|39
|№ 91 – 109, 109а
|35
|№ 111 – 123
|23
|№ 125 – 127
|38
|№ 135 – 147
|44
|№ 149 – 165
|52
|Красных командиров (нечётная сторона)
|С начала улицы до дома № 11
|296
|№ 19 – 23
|477
|№ 25 – 29
|15
|№ 39 – 55
|159
|№ 57 – 75
|440
|От дома № 79 до конца улицы
|554
|Куйбышева (чётная сторона)
|№ 2 – 8
|301
|№ 10 – 14
|347
|№ 16 – 32, 40, 40б
|42
|№ 40а, 42 – 48/7
|261
|№ 68 – 78
|261
|№ 82 – 112д, кроме домов № 88, 90, 98
|63
|№ 80, 80/1, 80/2, 88, 90, 98
|75
|Куйбышева (нечётная сторона)
|№ 21 – 29
|347
|№ 31 – 67, 75, 83а
|42
|№ 97 – 123
|166
|№ 123б, 123в, 125
|239
|№ 133 – 183в
|63
|Летчиков (чётная сторона)
|От начала улицы до дома № 14
|204
|От дома № 16 до конца улицы
|327
|Лобкова (чётная сторона)
|С начала улицы до дома № 16 (№ 39 по улице Старых большевиков)
|296
|№ 18 – 30 (№ 31 по улице Шефской)
|436
|№ 32 – 50
|440
|От дома № 74 до конца улицы
|554
|Лобкова (нечётная сторона)
|С начала улицы до дома № 21 (№ 33 по улице Стачек)
|296
|№ 75б – 93
|500
|От дома № 127 до конца улицы
|554
|Лучистая
|Все дома
|437
|Мамина-Сибиряка (чётная сторона)
|№ 2, 2а
|97
|№ 8, 10, 40
|146
|№ 52 – 70
|372
|№ 102, 104
|42
|От дома № 126 до конца улицы
|239
|Мамина-Сибиряка (нечётная сторона)
|№ 23 (№ 17 по улице Азина) – 57а
|184
|№ 59, 71
|288
|№ 73
|372
|№ 97, 137
|345
|№ 141 (№ 48а по проспекту Ленина)
|441
|№ 171 (№ 90 по улице Малышева)
|363
|№ 177, 193
|42
|От дома № 195 до конца улицы
|166
|Машинная (чётная сторона)
|№ 6 – 14
|465
|№ 44/1
|544
|№ 46
|488
|№ 38, 40, 42, 58
|555
|Маяковского
|Все дома, кроме № 2/3
|106
|№ 2/3
|288
|Нагорная (нечётная сторона)
|№ 11
|368
|№ 49
|539
|№ 53 – 59
|5
|№ 127 – 151
|189
|Николая Островского
|№ 1
|342
|№ 17 – 21
|71
|Все дома, кроме домов № 17 – 21
|33
|Павла Шаманова (нечётная сторона)
|№ 1, 3, 5
|23
|№ 7 – 17
|119
|Пальмиро Тольятти
|Все дома, кроме домов № 13а, 15а – 15д
|338
|№ 13а, 15а – 15 д
|413
|Пехотинцев (чётная сторона)
|№ 2 – 6, кроме домов № 4/1, 4/2
|80
|№ 4/1, 4/2
|179
|№ 10, 12, 18, 18а
|556
|Ползунова (чётная сторона)
|С начала улицы до дома № 20
|76
|От дома № 24 до конца улицы
|554
|Ползунова (нечётная сторона)
|С начала улицы до дома № 33 (№ 108 по улице Кобозева)
|554
|От дома № 35 (№ 141 по улице Кобозева) до конца улицы
|252
|Расточная (нечётная сторона)
|№ 13 – 17/4
|30
|№ 25 – 35, кроме дома № 35а
|51
|№ 35а
|349
|№ 39 – 47
|312
|Репина (чётная сторона)
|№ 4
|28
|№ 46 – 64, 68
|510
|№ 78 – 88
|348
|Розы Люксембург
|Все дома, кроме домов № 9/11, 39, 43а, 45, 59, 63
|239
|№ 9/11, 39, 43а, 45, 59, 63
|42
|Романтиков
|Все дома
|271
|Садовое товарищество «Родничок-97»
|Все дома
|46
|Садовое товарищество «Движенец»
|Все дома
|46
|Садовое товарищество «Екатеринбургоборонснаб»
|Все дома
|192
|Садовое товарищество «Надежда», «Строитель-2»
|Все дома
|437
|Садовое товарищество «ССХИ»
|Все дома
|468
|Садовое товарищество «Колос», «Олимп»
|Все дома
|192
|Садовое товарищество «Восток-1»
|Все дома
|308
|Коллективные сады «Здоровье», «Южный»
|Все дома
|437
|Садовое товарищество «Сад № 5»
|Все дома
|554
|Сиреневый (нечётная сторона)
|№ 1 – 13
|313
|От дома № 15 до конца улицы
|144
|Старых большевиков (нечётная сторона)
|№ 1в, 3
|181
|№ 5 – 25 (№ 26 по улице Баумана)
|384
|№ 27 (№ 27 по улице Баумана) – 39 (№ 16 по улице Лобкова)
|296
|№ 45 – 75
|551
|От дома № 77 до конца улицы
|274
|Стахановская (чётная сторона)
|С начала улицы до дома № 8
|395
|№ 10
|432
|№ 14 – 28
|514
|№ 30
|Арт-Этюд
|От дома № 32 до конца улицы
|422
|Стачек (чётная сторона)
|№ 4, 6
|170
|№ 12 – 22 (№ 20 по улице Баумана)
|384
|№ 28 (№ 21 по улице Баумана) – 36б
|296
|№ 44 – 68 (№ 10 по улице Каширской)
|274
|№ 70
|551
|Стачек (нечётная сторона)
|С начала улицы до дома № 21 (№ 18 по улице Баумана)
|136
|№ 23 (№ 19 по улице Баумана) – 27
|296
|От дома № 33 до конца улицы
|551
|Уктусская (нечётная сторона)
|№ 31 – 35
|73
|№ 35 – 47, кроме домов № 41, 47
|366
|№ 41, 47
|79
|От дома № 97 до конца улицы
|33
|Счастливая
|Все дома
|437
|Уральских рабочих (чётная сторона)
|С начала улицы до дома № 10
|392
|№ 12 – 16
|428
|№ 18 – 26
|531
|№ 28
|Арт-Этюд
|№ 42 – 46
|235
|№ 48 – 52, 52а
|40/228
|От дома № 58 до конца улицы
|163
|Фролова (чётная сторона)
|№ 22 – 42
|430
|№ 50 – 62
|189
|Щербакова (нечётная сторона)
|С начала улицы до дома № 35
|476
|№ 47
|89
|№ 57, 61 – 65, 113 – 115, 119
|250
|№ 77
|454
|№ 39, 41, 43, 45
|47
|№ 141а, 141б
|277
|№ 139
|426
|№ 141, 145
|391
|Шефская (нечётная сторона)
|С начала улицы до дома № 11 (№ 29 по улице Краснофлотцев)
|181
|№ 15 – 23а
|125
|№ 59
|477
|№ 61 – 65
|545
|№ 67 – 83
|140
|№ 85 – 97
|499
|От дома № 101 до конца улицы
|521
|Энгельса (чётная сторона)
|№ 2 – 4
|12
|№ 22, 30
|42
|№ 38
|363
|Энгельса (нечётная сторона)
|№ 1 – 7
|12
|№ 11 (№ 9 по улице Розы Люксембург), 13, 23, 25
|363
|№ 15 – 21, 27
|42
|Энтузиастов(чётная сторона)
|С начала улицы до дома № 24(№ 28 по улице Старых большевиков)
|296
|№ 26а – 36б
|436
|№ 38, 40
|440
|От дома № 42 до конца улицы
|500
|Энтузиастов (нечётная сторона)
|С начала улицы до дома № 25 (№ 37 по улице Старых большевиков)
|296
|№ 27 – 47
|440
|№ 49 – 61
|500
|Юности
|Все дома
|192
|Юмашева (чётная сторона)
|№ 6, 10, 12
|414
|№ 16, 18
|542
Если вы не нашли свой адрес в данной таблице, значит изменения его не коснулись и соответствуют постановлению главы администрации Екатеринбурга №689 от 18.03.2015 «О закреплении территорий муниципального образования «город Екатеринбург».