Опубликован список перезакреплённых детсадов за улицами Екатеринбурга

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление, в соответствии с которым детские сады города перераспределены по местам проживания граждан. Как указывается, в постановлении №119 от 18.01.2017 года, опубликованном на сайте мэрии, изменения внесены "в целях обеспечения территориальной доступности муниципальных дошкольных образовательных организаций".

"Областная газета" приводит список адресов и перезакреплённых за ними детских садов.

Улица Дом Детское дошкольное образовательное учреждение Авиационная (нечётная сторона) № 3 – 15, 19 – 25/2 71 № 17, 27 (№ 57 по улице Айвазовского) 54 № 29 – 57 33 № 59 – 65/4 493 № 69 497 № 73, 75 509 № 81, 83 48 Академика Вонсовского Все дома, кроме дома № 75 126 № 75 39 Академика Постовского Все дома, кроме дома № 6 26 № 6 342 Академика Сахарова(чётная сторона) Все дома 119 Баумана (чётная сторона) С начала улицы до дома № 10 178 От дома № 14 (№ 22 по улице Бабушкина) до дома № 18 (№ 21 по улице Стачек) 136 От дома № 20 (№ 22 по улице Стачек) до дома № 26 (№ 25 по улице Старых большевиков) 296 № 30, 32 161 № 42 – 48 225 От дома № 56 до конца улицы 403 Баумана (нечётная сторона) С начала улицы до дома № 9 178 № 13 – 19 (№ 23 по улице Стачек) 136 От дома № 21 (№ 28 по улице Стачек) до дома № 35 161 № 37 – 45 125 От дома № 47 до конца улицы 403 Белинского (чётная сторона) № 8/10 – 52, кроме домов № 12, 12/13, 44 363 № 12, 12/13, 44, 54, 56 42 № 78, 84 261 № 86 564 № 112 – 120 419 № 122 – 130 40 № 132 – 156 365 № 180 – 226/5 48 Белинского (нечётная сторона) № 7 (№ 76 по улице Малышева) – 33 363 № 35, 71 42 № 41 – 69 166 № 85 364 № 111 – 117 465 № 119 – 141 365 № 143 – 167 544 От дома № 169в до конца улицы 488 Белякова Все дома 46 Венгерских коммунаров От начала улицы до дома № 136а 532 От дома № 138 до конца улицы 189 Великорусов Все дома 192 Визитная Все дома 192 Войкова (чётная сторона) № 2 296 № 68 (№ 56 по улице Шефской) – 74 168 № 76 – 92 576 От дома № 114 до конца улицы 554 Войкова (нечётная сторона) № 17 296 № 25, 27 477 От дома № 91 до конца улицы 554 Даниловская (чётная сторона) С начала улицы до дома № 34 (№ 94 по улице Кобозева) 554 От дома № 36 до конца улицы 168 Даниловская (нечётная сторона) С начала улицы до дома № 35а (№ 90а по улице Кобозева) 554 От дома № 37 (№ 119а по улице Кобозева) до конца улицы 252 Даурская Все дома 554 Деповский Все дома 46 Донская (нечётная сторона) С начала улицы до дома № 11 225 № 27 – 31 125 № 43 – 53 440 От дома № 59 до конца улицы 159 Зеленая поляна Все дома 271 Избирателей (чётная сторона) С начала улицы до дома № 32 460 № 34 – 40 536 № 42 – 46 (№ 56 по улице Индустрии) 406 № 50 – 60 (№ 86 по улице 40-летия Октября) 165 От дома № 66 до конца улицы 435 Извилистый Все дома 271 Изыскателей Все дома 271 Ильича (нечётная сторона) С начала улицы до дома № 17 (№ 3 по улице Кировградской) 432 № 27 – 45, кроме дома № 43 514 № 43 Арт-Этюд № 59 – 63 382 № 65 – 69 (№ 5 по улице Восстания) 406 От дома № 71 до конца улицы 447 Карла Маркса (чётная сторона) № 2 – 16 12 № 20а – 36 42 № 40 (№ 181 по улице Луначарского), 50, 52, 60, 64, 66 166 Карла Маркса (нечётная сторона) № 5 – 13 12 № 25, 25а, 25б, 35, 41, 61, 71 42 № 43 166 Кобозева (чётная сторона) С начала улицы до дома № 14 296 № 40 – 48 (№ 53 по улице Донской) 159 От дома № 80а до конца улицы 554 Кобозева (нечётная сторона) С начала улицы до дома № 31 247 № 67 (№ 54 по улице Шефской) – 85 159 От дома № 109 до конца улицы 554 Колмогорова (нечётная сторона) № 67 25 № 73/4 393 Все дома, кроме домов № 67, 73/4 174 Колчеданская Все дома 192 Космонавтов (чётная сторона) С начала улицы до дома № 42 396 № 46 – 52д 178 № 54 – 60 296 № 62 – 70 551 № 72 – 76 461 № 78 – 80/2, кроме дома № 80 475 № 80/3, 80/4 140 № 80/5, 80/6 339 № 80, 82, 90 420 № 92 – 96 317 От дома № 114 до конца улицы 529 Космонавтов (нечётная сторона) № 25 (№ 2 по улице Победы) – 35 460 № 43 – 53 420 От дома № 55 (№ 125 по улице Индустрии) до дома № 73, 73а, 73/1, 73/2 339 От дома № 77 до конца улицы 529 Красноармейская Все дома, кроме домов № 2, 4а, 21а, 30, 37, 41, 43, 62, 66, 68, 74, 78, 80 166 № 2 (№ 46 по проспекту Ленина), 4а 441 № 21а, 30, 37, 41, 43, 62, 66, 68, 74, 78 42 № 80 364 Краснолесья № 12 – 89, кроме дома № 72 32 № 72 39 № 91 – 109, 109а 35 № 111 – 123 23 № 125 – 127 38 № 135 – 147 44 № 149 – 165 52 Красных командиров (нечётная сторона) С начала улицы до дома № 11 296 № 19 – 23 477 № 25 – 29 15 № 39 – 55 159 № 57 – 75 440 От дома № 79 до конца улицы 554 Куйбышева (чётная сторона) № 2 – 8 301 № 10 – 14 347 № 16 – 32, 40, 40б 42 № 40а, 42 – 48/7 261 № 68 – 78 261 № 82 – 112д, кроме домов № 88, 90, 98 63 № 80, 80/1, 80/2, 88, 90, 98 75 Куйбышева (нечётная сторона) № 21 – 29 347 № 31 – 67, 75, 83а 42 № 97 – 123 166 № 123б, 123в, 125 239 № 133 – 183в 63 Летчиков (чётная сторона) От начала улицы до дома № 14 204 От дома № 16 до конца улицы 327 Лобкова (чётная сторона) С начала улицы до дома № 16 (№ 39 по улице Старых большевиков) 296 № 18 – 30 (№ 31 по улице Шефской) 436 № 32 – 50 440 От дома № 74 до конца улицы 554 Лобкова (нечётная сторона) С начала улицы до дома № 21 (№ 33 по улице Стачек) 296 № 75б – 93 500 От дома № 127 до конца улицы 554 Лучистая Все дома 437 Мамина-Сибиряка (чётная сторона) № 2, 2а 97 № 8, 10, 40 146 № 52 – 70 372 № 102, 104 42 От дома № 126 до конца улицы 239 Мамина-Сибиряка (нечётная сторона) № 23 (№ 17 по улице Азина) – 57а 184 № 59, 71 288 № 73 372 № 97, 137 345 № 141 (№ 48а по проспекту Ленина) 441 № 171 (№ 90 по улице Малышева) 363 № 177, 193 42 От дома № 195 до конца улицы 166 Машинная (чётная сторона) № 6 – 14 465 № 44/1 544 № 46 488 № 38, 40, 42, 58 555 Маяковского Все дома, кроме № 2/3 106 № 2/3 288 Нагорная (нечётная сторона) № 11 368 № 49 539 № 53 – 59 5 № 127 – 151 189 Николая Островского № 1 342 № 17 – 21 71 Все дома, кроме домов № 17 – 21 33 Павла Шаманова (нечётная сторона) № 1, 3, 5 23 № 7 – 17 119 Пальмиро Тольятти Все дома, кроме домов № 13а, 15а – 15д 338 № 13а, 15а – 15 д 413 Пехотинцев (чётная сторона) № 2 – 6, кроме домов № 4/1, 4/2 80 № 4/1, 4/2 179 № 10, 12, 18, 18а 556 Ползунова (чётная сторона) С начала улицы до дома № 20 76 От дома № 24 до конца улицы 554 Ползунова (нечётная сторона) С начала улицы до дома № 33 (№ 108 по улице Кобозева) 554 От дома № 35 (№ 141 по улице Кобозева) до конца улицы 252 Расточная (нечётная сторона) № 13 – 17/4 30 № 25 – 35, кроме дома № 35а 51 № 35а 349 № 39 – 47 312 Репина (чётная сторона) № 4 28 № 46 – 64, 68 510 № 78 – 88 348 Розы Люксембург Все дома, кроме домов № 9/11, 39, 43а, 45, 59, 63 239 № 9/11, 39, 43а, 45, 59, 63 42 Романтиков Все дома 271 Садовое товарищество «Родничок-97» Все дома 46 Садовое товарищество «Движенец» Все дома 46 Садовое товарищество «Екатеринбургоборонснаб» Все дома 192 Садовое товарищество «Надежда», «Строитель-2» Все дома 437 Садовое товарищество «ССХИ» Все дома 468 Садовое товарищество «Колос», «Олимп» Все дома 192 Садовое товарищество «Восток-1» Все дома 308 Коллективные сады «Здоровье», «Южный» Все дома 437 Садовое товарищество «Сад № 5» Все дома 554 Сиреневый (нечётная сторона) № 1 – 13 313 От дома № 15 до конца улицы 144 Старых большевиков (нечётная сторона) № 1в, 3 181 № 5 – 25 (№ 26 по улице Баумана) 384 № 27 (№ 27 по улице Баумана) – 39 (№ 16 по улице Лобкова) 296 № 45 – 75 551 От дома № 77 до конца улицы 274 Стахановская (чётная сторона) С начала улицы до дома № 8 395 № 10 432 № 14 – 28 514 № 30 Арт-Этюд От дома № 32 до конца улицы 422 Стачек (чётная сторона) № 4, 6 170 № 12 – 22 (№ 20 по улице Баумана) 384 № 28 (№ 21 по улице Баумана) – 36б 296 № 44 – 68 (№ 10 по улице Каширской) 274 № 70 551 Стачек (нечётная сторона) С начала улицы до дома № 21 (№ 18 по улице Баумана) 136 № 23 (№ 19 по улице Баумана) – 27 296 От дома № 33 до конца улицы 551 Уктусская (нечётная сторона) № 31 – 35 73 № 35 – 47, кроме домов № 41, 47 366 № 41, 47 79 От дома № 97 до конца улицы 33 Счастливая Все дома 437 Уральских рабочих (чётная сторона) С начала улицы до дома № 10 392 № 12 – 16 428 № 18 – 26 531 № 28 Арт-Этюд № 42 – 46 235 № 48 – 52, 52а 40/228 От дома № 58 до конца улицы 163 Фролова (чётная сторона) № 22 – 42 430 № 50 – 62 189 Щербакова (нечётная сторона) С начала улицы до дома № 35 476 № 47 89 № 57, 61 – 65, 113 – 115, 119 250 № 77 454 № 39, 41, 43, 45 47 № 141а, 141б 277 № 139 426 № 141, 145 391 Шефская (нечётная сторона) С начала улицы до дома № 11 (№ 29 по улице Краснофлотцев) 181 № 15 – 23а 125 № 59 477 № 61 – 65 545 № 67 – 83 140 № 85 – 97 499 От дома № 101 до конца улицы 521 Энгельса (чётная сторона) № 2 – 4 12 № 22, 30 42 № 38 363 Энгельса (нечётная сторона) № 1 – 7 12 № 11 (№ 9 по улице Розы Люксембург), 13, 23, 25 363 № 15 – 21, 27 42 Энтузиастов(чётная сторона) С начала улицы до дома № 24(№ 28 по улице Старых большевиков) 296 № 26а – 36б 436 № 38, 40 440 От дома № 42 до конца улицы 500 Энтузиастов (нечётная сторона) С начала улицы до дома № 25 (№ 37 по улице Старых большевиков) 296 № 27 – 47 440 № 49 – 61 500 Юности Все дома 192 Юмашева (чётная сторона) № 6, 10, 12 414 № 16, 18 542

Если вы не нашли свой адрес в данной таблице, значит изменения его не коснулись и соответствуют постановлению главы администрации Екатеринбурга №689 от 18.03.2015 «О закреплении территорий муниципального образования «город Екатеринбург».