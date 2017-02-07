Екатеринбургское ТТУ частично погасило долги за электроэнергию

АО «Екатеринбургэнергосбыт» отменило заявку на введение полного и частичного ограничения энергоснабжения объектов ЕМУП «ТТУ». Это связано с частичной оплатой долгов учреждением в размере 15 млн рублей, сообщает пресс-служба компании, поставляющей электроэнергию.

Сегодня общая сумма неоплаченных счетов ЕМУП "ТТУ" за потреблённые энергоресурсы составляет 36 млн 4 тыс. рублей.

- В связи с частичной оплатой дебиторской задолженности и договорённостью между ЕМУП «ТТУ» и АО «Екатеринбургэнергосбыт» снято частичное ограничение электроснабжения, введённое 31 января, и отменено полное ограничение. До 10 февраля будет заключено соглашение о реструктуризации оставшейся задолженности и своевременной оплате текущих платежей при участии мэрии Екатеринбурга, - рассказали в пресс-службе АО «Екатеринбургэнергосбыт».

Напомним, 19 января АО «Екатеринбургэнергосбыт» направило уведомление в адрес ЕМУП «ТТУ» о возможном ограничении потребления электроэнергии из-за долгов. Ограничение было введено 31 января в отношении 23 тяговых подстанций ЕМУП «ТТУ». До 6 февраля могло быть введено полное ограничение.