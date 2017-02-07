Экспозиция Японии на Иннопроме-2017 разместится на площади 4 000 квадратных метров

Международная промышленная выставка Иннопром-2017, которая состоится в Екатеринбурге 10-13 июля, будет проведена совместно со страной-партнёром Японией. Представители этой азиатской страны подтвердили, что представят на выставке свою экспозицию на площади 4000 квадратных метров, отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

О подготовке к выставке на заседании правительства Свердловской области доложил президент группы компаний «Формика» Максим Зверков.

- Заполнение площадей уже сейчас составляет более 60 процентов – в 1,5 раза выше показателей на аналогичную дату 2016 года. Ключевые направления выставки сохранятся: металлообработка, автоматизация производства, машиностроение, добавляется производство компонентов и технологии для энергетики. Страной-партнёром Японией подтверждена экспозиция площадью 4000 квадратных метров и участие делегации в 450 человек – это больше, чем в прошлом году. Возглавит эту делегацию Страны восходящего солнца министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, - сообщил Максим Зверков.

Подтверждены экспозиции девяти стран, в том числе - впервые - от Германии, Италии и Южной Кореи. Максим Зверков добавил, что Иннопром – витрина экспортного потенциала России. Регион традиционно представит стенд Свердловской области.

Члены японского бизнес-клуба ответственно подошли к подготовке к выставке, уже 1 марта состоится заседание российско-японской рабочей группы, где будут обозначены конкретные шаги по проведению выставки. Напомним, тематика выставки - «Умное производство: глобальный подход».

- Выставки и деловые форумы такого класса – это основа для выхода экономики на более качественный уровень, – подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В этом году участников и гостей Иннопрома ждёт насыщенная деловая программа. Впервые состоится Международный форум развития промышленного экспорта IndEx Forum. Часть выставки должна быть посвящена программе «Уральская инженерная школа», которая также станет центром притяжения делегаций молодёжи.