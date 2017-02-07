Главный старт «Лыжни России» в Свердловской области готов на 90%

В Екатеринбурге 18 февраля стартует Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2017». В городе организуют 17 лыжных стартов, главным стартом Свердловской области станет площадка у «Екатеринбург-ЭКСПО». На данный момент этот старт готов на 90%, оставшиеся 10% доделают в ближайшие дни, рассказал исполнительный директор центрального старта "Лыжни России" в Свердловской области Дмитрий Чукреев.

- На сегодняшний день ещё продолжается застройка площадки, устанавливается сцена, трибуна, мультимедийные экраны. Мы используем все технические возможности для качественной организации центрального старта, - сказал Дмитрий Чукреев.

Забеги здесь начнутся в субботу в 12:00; день старта, напомним, был перенесён на 18 февраля. Протяжённость лыжной дистанции для массовых забегов составит 2,5 км. Организаторы обещают, что всем участникам забегов подарят фирменные лыжные шапочки. Кроме того, для гостей мероприятия организуют развлекательную программу и привезут полевую кухню.

- Это будет большой спортивный фестиваль. Уральцы смогут приехать на место старта и пробежать в забегах, получить удовольствие от катания, поболеть за лыжников, поучаствовать в конкурсах, выиграть призы и провести выходной день на свежем воздухе, - приглашает участников главный лыжник Урала, бронзовый призёр Олимпиады-2006, заслуженный мастер спорта Иван Алыпов.

Напомним, всего по Екатеринбургу организаторы гонки подготовили 17 стартов. Вдоль дистанций будут дежурить службы правопорядка, медики и спасатели, а также волонтёры. В этот день на Всероссийской гонке в столице Урала ожидается около 40 тысяч человек, половину из них готовится принять центральный старт.

В день гонки лыжники смогут бесплатно проехать в муниципальном общественном транспорте, а от станции метро "Ботаническая" к главному старту будут курсировать брендированные шаттлы. На территории "Экспо" организуют парковку для личного автотранспорта.

Фото: Александр Исаков.