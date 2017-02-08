Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём российской науки, отмечаемым 8 февраля. Об этом сообщили в областном департаменте информполитики.

- Сегодня Свердловская область занимает 5 место среди регионов России по количеству выданных патентов и 4 место по числу созданных передовых производственных технологий. Созданы 9 индустриальных и научно-внедренческих технопарков для ускоренного внедрения научных разработок. Молодым учёным ежегодно вручаются именные стипендии и премии Губернатора. Мировой известностью пользуется Демидовская премия, церемония вручения которой приурочена ко Дню российской науки, - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Губернатор Свердловской области отметил, что в этом году исполняется 85 лет академической науке на Урале и 30 лет – Уральскому отделению Российской академии наук. В Свердловской области работают свыше 100 научных, образовательных, научно-исследовательских и проектных организаций, в которых научными исследованиями и разработками занимаются 21 тыс. 900 человек.

- Благодарю вас за добросовестный труд, творческий поиск, целеустремлённость, за весомый вклад в развитие экономики России и Свердловской области. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых идей и научных свершений, успехов на пути к новым научным вершинам! - обратился к деятелям науки глава региона.