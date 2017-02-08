Областная газета
Общество 8 февраля 2017, 07:33

Аномальные холода на Среднем Урале продержатся до конца рабочей недели

Сегодня, 8 февраля, днём синоптики обещают повышение температуры воздуха до -16...-21 °С, в горах и низинах до -26 °С, переменную облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр. 

В ночь со среды на четверг похолодает до -26...-31 °С, в горах и низинах до -35...-40 °С. Завтра, 9 февраля, днём столбик термометра повысится до -17...-22 °С, в  низинах до -26 °С. Ожидаются переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. 

В ночь с 9 на 10 февраля температура воздуха понизится до -25...-30 °С, в горах и низинах до -35...-40 °С. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. В пятницу днём потеплеет до -16...-21 °С, в низинах до -26 °С. Будет переменная облачность, местами пройдёт небольшой снег. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с.

Напомним, в связи с аномальными холодами на Среднем Урале спасатели объявили штормовое предупреждение до 11 февраля. В готовности находятся 44 мобильных пункта обогрева, которые в случае ЧС будут развёрнуты на автодорогах в кратчайшие сроки. 

Из-за неблагоприятного прогноза погоды в Свердловской области перенесена «Лыжня России» на неделю позднее, на 18 февраля.

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