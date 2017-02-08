За два прошедших месяца на Среднем Урале ликвидировали 764 опасные горки

С 1 декабря прошлого года сотрудники полиции ликвидировали 764 опасные горки на Среднем Урале. Лидерами по количеству выявленных таких горок и наледей среди городов стали Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Верхняя Салда и Красноуфимск, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

- В этом году к ежедневному осмотру городок и наледей, скат которых выходит на проезжую часть, подключились добровольные народные дружины и отряды ЮИД. За два прошедших месяца сотрудники полиции провели 5 тыс. бесед с детьми по Правилам дорожного движения, - отметили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Об опасных местах для катания детей можно сообщать в дежурные части отделов полиции территориальных подразделений органов внутренних дел.