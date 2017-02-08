Туринский Комбинат школьного питания продавал яблоки детям с наценкой 282%

В Туринском районе предприятие питания завышало цены на продукты для приготовления школьных обедов, например, наценка на яблоки составила 282%, но после вмешательства прокуратуры все цены были приведены в соответствие с требованиями закона, отметили в прокуратуре Свердловской области.

Прокуратура обратила внимание на несоблюдение требований по ценообразованию туринским МУП «Комбинат школьного питания», который организует питание в трёх местных школах: по документам выявлен факт завышения с сентября по ноябрь 2016 года предельных наценок на продукты.

Так, наценка на яблоки составила 282% к цене закупки товара, на изюм - 68%, помидоры - от 57% до 88%, на хлеб - от 60% до 95%, на огурцы - от 52% до 149%, на масло сливочное - от 59 % до 108 %, на вафли - от 32% до 41%, на сыр - от 49% до 77%. При этом на территории Свердловской области установлен предельный размер торговой наценки на продукты питания, используемые для приготовления школьных обедов, – не более 20%. В результате завышения цен комбинат получил сверхвыручку более 28 тыс. рублей.

По данному факту в отношении МУП «Комбинат школьного питания» и директора предприятия Надежды Вагуры возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ ("Нарушение порядка ценообразования"), которые находятся на рассмотрении. После вмешательства прокуратуры предельные размеры наценок на товары для приготовления школьных обедов были приведены в соответствие с действующим законодательством.