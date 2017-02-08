В Свердловской области увеличилось число ДТП с общественным транспортом

С начала года на Среднем Урале наблюдается рост числа ДТП, в которых фигурирует общественный транспорт. Как сообщает Управление ГИБДД по Свердловской области, особенно тяжёлые последствия происходят при ДТП, которые зарегистрированы на региональных и федеральных трассах.

В связи с этим инспекторы ГИБДД усилили контроль за транспортом, осуществляющим пассажироперевозки.

- Вчера сотрудниками ГИБДД Свердловской области были проверены автобусы, которые перевозят пассажиров по загородным-междугородним маршрутам, - сообщили в ОблГАИ. - В ходе осуществления контроля госавтоинспекторы осмотрели 8 автобусов, в отношении водителей которых были составлены 6 административных материалов. Были выявлены такие нарушения, как отсутствие ремней безопасности, неиспользование ремней безопасности пассажирами автобусов, не использование обязательных тахографов.

Представители полиции пояснили, что по всем фактам в адрес руководителей автопредприятий выданы представления о незамедлительном устранении всех выявленных недостатков.

Отметим, 6 февраля 2017 года на 316 км автодороги Пермь – Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, в результате которого пострадали 9 человек. В ходе проверки было установлено, что 7 человек, являясь пассажирами автобуса, в нарушение требований безопасности не использовали ремни безопасности и пострадали в большей степени именно из-за этого.