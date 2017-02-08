Долги за услуги ЖКХ спишут с банковских карт екатеринбуржцев

Сюжет Новое в законодательстве на 2017 год

С 1 января 2017 года вступают в силу поправки в законодательство.

Долги за энергоресурсы спишут с банковских карт потребителей без предупреждения по упрощённой процедуре согласно постановлению Верховного суда России от 27.12.2016. Об этом екатеринбуржцев предупредили в Свердловском филиале ОАО "ЭнергосбыТ Плюс".

Принудительное взыскание долга за потреблённые энергоресурсы производится в рамках ФЗ "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 N 229-ФЗ.

Согласно постановлению Верховного суда России, ресурсоснабжающие организации теперь смогут получить решение суда о взыскании средств в ускоренном порядке за несколько дней, получив судебный приказ. Принудительное взыскание коснётся всех неоплаченных платежей за последние 10 лет.

- В 2016 году было направлено 18 тыс. 990 исполнительных листов в ПАО "Сбербанк России" о взыскании с физических лиц задолженности за энергоресурсы на сумму 210,5 млн руб. С расчётных счетов неплательщиков было удержано свыше 82 млн руб., в том числе по 6 тыс. 664 исполнительным листам задолженность была погашена полностью (64,3 млн руб.), - рассказали в пресс-службе Свердловского филиала "ЭнергосбыТ Плюс".

Если известно, в каком банке лежат деньги должника, судебный приказ направляется в кредитную организацию. Если нет — следует запрос к приставам, которые выясняют, где у потребителя есть счета. Банк обязан исполнить судебный приказ. В случае, когда денежных средств недостаточно, банк перечисляет имеющиеся средства и продолжает исполнение судебных требований, пока задолженность не будет полностью погашена.

Добавим, в Свердловской области задолженность физических лиц за тепло составляет более 215 млн руб., за электроэнергию - 1,019 млрд руб. Общая дебиторская задолженность перед Свердловским филиалом "Т Плюс" за тепловую энергию на начало 2017 года составила порядка 7,581 млрд руб., долг за электроэнергию - 6,8 млрд руб.