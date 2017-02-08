В Екатеринбургском зоопарке выберут лучшую пару питомцев ко Дню всех влюблённых

В Екатеринбургском зоопарке сегодня, 8 февраля, стартует конкурс на лучшую пару питомцев среди семей, сформированных в 2016 году. Голосование на сайте учреждения продлится до 13 февраля, победители будут объявлены ко Дню всех влюблённых, сообщает пресс-служба зоопарка.

Претенденты на лучшую пару среди питомцев Екатеринбургского зоопарка:

1. Лиса Лиза и лис Лютик.

- Самка Лиза приехала к лису Лютику из Крыма в 2016 году. Первым делом она заняла домик Лютика. Самец же, как настоящий джентльмен, устроился отдыхать на улице. Впрочем, совсем скоро животные подружились. А рабочие, во избежание споров между животными, поставили им сразу три укрытия в вольере – чтобы было из чего выбирать, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

2. Лев Эрни и львица Эмма.

- Лев Эрни живёт в Екатеринбургском зоопарке с 2007 года. Он обладает игривым и даже дурашливым характером. Львица Эмма приехала к нему из Крыма в прошлом году. Животные были рады встрече и сразу стали проявлять нежные чувства друг к другу, - отметили в пресс-службе учреждения.

3. Носухи Шокко и Шуня.

- Крымский самец Шокко приехал к Шуне из Крыма в 2016 году. Сначала всячески игнорировали друг друга, но уже через пару дней подружились и спали в одном домике. Они живут дружно и проявляют нежность друг к другу – трутся мордочками и хвостами, - сообщили в пресс-службе зоопарка.

4. Рыжие пауки-бабуины Арахна и Араней.

- Тесное общение пауков обычно длится совсем недолго – ведь если Араней придёт в гости к Арахне не вовремя - то рискует быть съеденным. Но самец Араней отличается умением подходить к самке, - пояснили в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

5. Древесные дикобразы Урсус и Урсула.

- Древесные дикобразы поселились в зоопарке совсем недавно. Они приехали из Чехии и до этого не были знакомы. Сначала пара попыталась ударами хвостов, полными иголок, выяснять отношения. После этого животные помирились и стали дружно изучать своё новое жилище, - рассказали в пресс-службе учреждения.

Фото: Екатеринбургский зоопарк