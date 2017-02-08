В Екатеринбурге судебные приставы арестовали Range Rover

Судебные приставы Железнодорожного района Екатеринбурга арестовали внедорожник Range Rover у хозяина, задолжавшего 1,8 млн рублей банку. Ранее автомобиль находился в залоге у кредитной организации, им пользовался солидарный должник, сообщает УФССП России по Свердловской области.

- Двое солидарных должников скрывали дорогой внедорожник. При составлении акта об изъятии пользователь внедорожника не препятствовал исполнительным действиям и отогнал Range Rover на специализированную стоянку ответственного хранителя в сопровождении судебных приставов. Если в ближайшее время солидарные должники по кредитным обязательствам не погасят задолженность перед банком, арестованный автомобиль будет передан на оценку и дальнейшую реализацию в территориальное управление Росимущества в Свердловской области, - рассказали в пресс-службе регионального УФССП России.

Все вырученные средства пойдут в счёт уплаты задолженности. Пока внедорожник передан на ответственное хранение взыскателю – кредитной организации.

Фото: УФССП России по Свердловской области