Свердловские оперативники МВД и ФСБ раскрыли сеть хакеров, укравших у россиян 1 миллиард рублей

Хакеры, в течение трёх лет похищавшие деньги со счетов клиентов российских банков, обезврежены в результате совместной работы оперативников ГУ МВД и УФСБ по Свердловской области. Как сообщает пресс-служба МВД РФ, 50 членов банды успели украсть более 1 миллиарда рублей.

Злоумышленники не только воровали деньги со счетов россиян, но и взламывали системы безопасности объектов критически важной инфраструктуры, в том числе стратегических промышленных предприятий Российской Федерации.

- В мае 2016 года в результате эффективного взаимодействия МВД и ФСБ России проведена беспрецедентная операция по пресечению деятельности хакерской группы, члены которой проживали в 17 регионах страны, и занимались хищением денежных средств со счетов клиентов российских финансовых учреждений, начиная с 2013 года, - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. - За период своей деятельности 50 участникам организованной группы удалось перевести со счетов банковских организаций более 1 миллиарда рублей.

По информации ведомства, проведены обыски по 34 адресам, в ходе которых обнаружено и изъято свыше 90 единиц компьютерной техники, носителей информации и средств связи, денежных средств порядка 4,5 млн рублей, холодное оружие. К уголовной ответственности привлечено 27 организаторов и участников группы, 19 подозреваемых находятся под стражей. К началу 2017 года установлены ещё 9 жителей разных регионов страны, в том числе -Свердловской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Оперативное видео МВД РФ