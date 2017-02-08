В Качканаре при сносе ледового городка дети катались с горки. Следователи СКР ведут проверку

В Качканаре 28 января при сносе ледового городка у Дворца культуры дети катались с горок на площадке. Следственным отделом по городу Качканар СК России по Свердловской области ведётся доследственная проверка по сообщению о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

- По предварительной информации, коммунальные службы по распоряжению мэрии ГО начали снос ледового городка. При этом никаких мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан, в частности, по установке ограждений, предпринято не было. Лишь по счастливой случайности во время работ никто из находившихся на площадке детей не пострадал, - рассказали в пресс-службе управления СК России по Свердловской области.

Следователи СКР совместно с органами прокуратуры выясняют все обстоятельства, при которых снос ледового городка проходил без установки необходимых ограждений. Будет установлена организация, проводившая работы, поведён опрос очевидцев, работников организации и должностных лиц администрации ГО. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.