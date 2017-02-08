Фёдора Емельяненко и Рашида Нургалиева ждут в Екатеринбурге на чемпионате России по самбо

68-ой чемпионат России по самбо состоится с 3 по 6 марта во Дворце игровых видов спорта Екатеринбурга. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает областной департамент информационной политики.

За возможность представлять Россию на чемпионате мира и Европы (чемпион России традиционно едет на чемпионат мира, а финалист получает право выступить на чемпионате Европы) будут бороться более 500 сильнейших самбистов страны. Делегация хозяев турнира обещает выглядеть внушительно - около 30 человек, включая пятикратного чемпиона мира Илью Хлыбова и четырехкратного чемпиона мира Альсима Черноскулова из верхнепышминского УГМК, а также других именитых спортсменов.

В числе почетных гостей соревнований ожидаются заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев, замминистра образования и науки РФ, член попечительского совета Всероссийской федерации самбо Вениамин Каганов, 11-кратный чемпион мира по самбо, депутат Госдумы РФ Мурат Хасанов, президент Союза смешанных боевых единоборств ММА России, прославленный боец Федор Емельяненко.

Главный национальный турнир по самбо Свердловская область будет принимать в третий раз. В 2003 году чемпионат страны проходил в Екатеринбурге, а в 2006 и 2014 годах - в Верхней Пышме.

Напомним, что, начиная с 2006 года сборная Свердловской области, за исключением одного раза, неизменно первенствует в общекомандном зачете чемпионата России среди всех субъектов РФ.