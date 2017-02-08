Областная газета
Экономика 8 февраля 2017, 14:08

В микрорайоне Северный в Верхнем Тагиле в 2017 году построят газопровод

Проект строительства газопровода среднего давления до микрорайона Северный в Верхнем Тагиле поддержал губернатор Свердловской области и дал поручение правительству и муниципальным властям в 2017 году обеспечить финансирование и выполнение всех требуемых работ на этом объекте, сообщается на сайте правительства Свердловской области.

Верхний Тагил в 2018 году отметит 300-летие. В рамках подготовительных мероприятий глава городского округа Сергей Калинин обратился к главе региона с просьбой поддержать проект строительства газопровода до Северного, а также благоустройство дворовых территорий в 20 квартале городского округа Верхний Тагил. Евгений Куйвашев по обращению принял положительное решение. Глава муниципалитета заверил в том, что работы по строительству газопровода и по благоустройству будут завершены осенью 2017 года.

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