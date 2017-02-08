Свердловчане за год потратили на одежду 58 миллиардов рублей

Свердловчане, по данным за 2015 год, более 360 млрд рублей потратили на непродовольственные товары, в том числе 58 млрд рублей — на одежду. Эти цифры озвучил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин в рамках обсуждения перспектив развития текстильной и швейной промышленности с участниками рынка. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

— Сегодня губернатором Евгением Куйвашевым перед нами поставлена задача по развитию новых точек роста, мы видим их в таких отраслях, как легкая промышленность, лесная, химическая. Одна из наших задач на ближайшее время - обеспечить региональный рынок местной продукцией ежедневного спроса. Мы провели анализ, что сегодня представляет собой потребительский рынок Свердловской области и пришли к вводу, что есть большие перспективы развития лёгкой промышленности. По 2015 году рынок непродовольственных товаров составил более 360 млрд рублей, в том числе 58 млрд рублей жители региона потратили на одежду.

При этом мы на территории региона производим соответствующих товаров на сумму 1,7 млрд рублей. Анализ показал, что 70% средств, которые тратит население на товары повседневного спроса, уходят за рубеж, 25% - в сопредельные субъекты. Это и есть те ниши, которые могли бы занять региональные производители, мы будем им в этом помогать, — отметил Сергей Пересторонин.

Представители швейных предприятий, присутствовавшие на встрече, в свою очередь отметили, что им остро не хватает оборотных средств. Кроме того, в регионе не хватает квалифицированных кадров и качественного сырья.

Пересторонин предложил швейникам консолидировать усилия для решения проблем отрасли. В частности, предприятиям рекомендовано сформировать коллегиальный орган, который будет аккумулировать их потребности и выносить их на обсуждение на регулярной основе.