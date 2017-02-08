Более 1000 жителей Пионерского посёла Екатеринбурга остались без электроснабжения

Утром 8 февраля в Екатеринбурге из-за повреждения на линии электропередач был обесточен Пионерский посёлок, без света на 2 часа остались порядка 1000 потребителей, сообщили в АО "Екатеринбургская электросетевая компания".

- В сети было повреждение на линии электропередач. В результате были обесточены 10 трансформаторных подстанций, подающие напряжение в районе улиц Сулимова, Вилонова, Данилы Зверева, - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь ЕЭСК Дарья Церябина. - Технологическое нарушение ликвидировали в течение 2-х часов, отключение произошло в 9.20, а в 11.06 все электропотребители были запитаны.