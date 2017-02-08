Верховный суд отказал в очередной жалобе защиты Дмитрия Лошагина

Коллегия Верховного суда рассмотрела кассационную жалобу адвоката Александра Добровинского по делу фотографа Дмитрия Лошагина и приняла решение об отказе. Информация об этом размещена на официальном сайте ВС РФ. Как следует из картотеки дел, на этот раз адвокат подал жалобу на апелляционное определение Свердловского областного суда от 9 сентября 2015 года.

- Отказано в передаче кассационной жалобы, - говорится в электронной картотеке дел Верховного суда.

Отметим, московский защитник Дмитрия Лошагина, отбывающего сейчас наказание в ИК-54 в Новой Ляле по обвинению в убийстве, пытается обжаловать действия свердловских судей уже не первый раз. В прошлом году адвокат подал апелляционную жалобу в Свердловский облсуд: по мнению защитника, областная инстанция отменила оправдательный приговор незаконно, в результате чего Лошагин был осуждён второй раз. Суд эту жалобу рассматривать не стал и вернул адвокату. Защита подала документ в вышестоящий, Верховный суд. Там определили, что жалоба должна быть рассмотрена по подсудности в Свердловском облсуде, который снова отказал в пересмотре.

Между тем, жалоба, о которой идёт речь на этот раз, касается апелляционного определения на второй - обвинительный - приговор Октябрьского суда Екатеринбурга в отношении Дмитрия Лошагина. Свердловский облсуд, рассмотрев апелляцию, сократил срок наказания для фотографа с 10 лет до 9 лет и 10 месяцев колонии.

Напомним, судом признано, что в августе 2013 года Лошагин в ходе ссоры убил свою жену и попытался избавиться от тела, однако уже спустя несколько дней был задержан и взят под стражу на период следствия. Тем не менее, лишить известного фотографа свободы удалось лишь со второй попытки, первый приговор, вынесенный Октябрьским судом Екатеринбурга, оказался оправдательным.