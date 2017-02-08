Фильм о Николае Коляде покажут на канале «Культура»

На телеканале «Культура» запускается проект под названием «Я местный», героями которого стали уральский режиссёр, драматург Николай Коляда и дирижёр из Перми Теодор Курентзис.

В документальных фильмах каждый из них представит город, в котором живёт и творит.

– Прошло три года, как был снят фильм, – рассказывает Николай Коляда. – Это очень красивая и умная картина. Она не про меня, а про людей Екатеринбурга. Наконец-то её покажут на канале «Культура». Очень этому рад. Действительно, задача героев проекта - через удивительные события и драматические повороты своей жизни рассказать о городе, который стал для них родным.

Как известно, родился Николай Коляда в Казахстане, но учился в Свердловском театральном училище. Позже известный драматург жил и работал в Москве, Германии и Франции, но всё равно вернулся в Екатеринбург.

Помимо самого Николая Владимировича, в фильме режиссёра Ильи Кукина участвуют: актёр Олег Ягодин, режиссёр Алексей Федорченко, композитор Александр Пантыкин, студенты Екатеринбургского театрального института и другие.

Фильм «Я местный. Николай Коляда (Екатеринбург)» покажут 15 февраля в 22.50 по московскому времени. Картину о Теодоре Курентзисе покажут в это же время, но днём позже.